Feuer in Altenheim Drei Menschen sterben bei Brand in Wardenburger Seniorenheim Von Bettina Dogs-Prößler | 26.09.2022, 10:55 Uhr

Bei einem Brand in einem Altenheim in Südmoslesfehn sind am Sonntag drei Menschen getötet worden. Sie sind vermutlich an einer Rauchvergiftung gestorben.