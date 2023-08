Vorfahrt missachtet Drei Verletzte und 17.000 Euro Schaden bei Unfall in Dötlingen Von Eyke Swarovsky | 29.08.2023, 12:38 Uhr Drei Personen sind am Montag bei einem Unfall in Dötlingen verletzt worden. Symbolfoto: imago images / Fotostand up-down up-down

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Dötlingen sind am Montag drei Personen verletzt worden. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.