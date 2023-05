Komplett ausgebrannt ist am Samstagmorgen eine Lagerhalle im Wildeshauser Ortsteil Lüerte. Foto: Nonstopnews/Gerrit Schröder up-down up-down Schaden in sechsstelliger Höhe Lagerhalle mit Stroh und alten Treckern in Wildeshausen brennt aus Von Sonia Voigt | 20.05.2023, 11:34 Uhr | Update vor 27 Min.

Ein Brand in einer Lagerhalle in der Wildeshauser Bauerschaft Düngstrup hat am Samstagmorgen 65 Feuerwehrleute gefordert. Die Flammen zerstörten die Scheune komplett. Danach rückten die Retter direkt zu einem zweiten Feuer aus.