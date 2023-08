Urwald im Landkreis Oldenburg Spaziergang im Hasbruch: Diesen seltenen Tieren kann man begegnen Von Jonas Altwein | 06.08.2023, 15:34 Uhr Der Feuersalamander zählt zu den außergewöhnlicheren Tieren, denen man im Hasbruch über den Weg laufen kann. Foto: imago images/imagebroker up-down up-down

Der Hasbruch im Landkreis Oldenburg besticht durch eine außergewöhnliche Vielfalt an Tieren. Gerade in den Sommermonaten sind hier so manche Exoten zu Gesicht zu bekommen.