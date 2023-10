Ein Feuer in einem doppelstöckigen Bürocontainer am Westring hat am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr einen Einsatz der Feuerwehr in Wildeshausen ausgelöst. „Als der erste Einsatzleiter eintraf, bestätigte dieser das gemeldete Lagebild und erhöhte umgehend die Alarmstufe, um weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle zu bekommen“, berichtet Feuerwehrsprecher Daniel Engels. Es drang dichter Rauch aus einem Komplex aus mehreren Bürocontainern.

Feuer schnell unter Kontrolle

Zunächst mussten sich die Einsatzkräfte – insgesamt waren 45 von ihnen ausgerückt – unter Atemschutz Zugang verschaffen, um in das Innere und damit an den Brandherd zu gelangen. Ein Container brannte laut Feuerwehr in voller Ausdehnung. Die Flammen drohten, auf die weiteren Container auszubreiten. Zwei Trupps unter Atemschutz konnten den Brand weitestgehend löschen und so der Einsatzleiter „Feuer in der Gewalt“ melden.

Die Feuerwehr musste die Dämmung der Container entfernen. Foto: Daniel Engels

Das Entfernen der Dämmung sowie der abgehängten Decke nahm weitere Zeit in Anspruch, bis final „Feuer aus“ gemeldet werden konnte. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Technischer Defekt wahrscheinlich

Brandursachenermittler der Polizei suchten den Brandort nach Angaben der Beamten am Montag auf. Sie stellten fest, dass wahrscheinlich ein technischer Defekt an einem stromführenden Kabel zum Brand geführt hat. Die entstandenen Schäden betragen laut Polizei ungefähr 70.000 Euro.