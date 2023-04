In Munderloh musste eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Symbolfoto: imago images/Fotostand up-down up-down Bewohner können zurück Fliegerbombe in der Gemeinde Hatten erfolgreich entschärft und | 25.04.2023, 18:07 Uhr | Update vor 22 Min. Von Marco Julius Christopher Bredow | 25.04.2023, 18:07 Uhr | Update vor 22 Min.

In Munderloh ist am Dienstag eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie wurde noch am Abend erfolgreich entschärft. Zeitweise musste dafür die A28 vollständig gesperrt werden.