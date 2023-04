Im Bereich des alten Gewerbegebiets in Munderloh (Gemeinde Hatten) an der Autobahn 28 ist am Dienstag eine britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Stab der Gemeinde Hatten und die Führung der Feuerwehren hat sich im Feuerwehrhaus Sandkrug zusammengefunden, um alle weiteren Maßnahmen zu besprechen und einzuleiten. Es wird ein Sperrradius von 1000 Meter eingerichtet. Betroffen sind etwa 500 Personen sowie Firmen in den umliegenden Wohn- und Gewerbegebieten, welche sich eigenständig oder mithilfe der Einsatzkräfte aus dem Gebiet entfernen müssen.

Hier ist der Fundort der Fliegerbombe. Grafik: Gemeinde Hatten

Es wurde eine Notunterkunft in Altmoorhausen eingerichtet. Der Evakuierungsort ist die Crown Eventlocation an der Dorfstraße 24 in Hude-Altmoorhausen (ehemaliger Altmoorhauser Krug).

Bürgertelefon eingerichtet

Es sollen nur die wichtigsten Ausweispapiere und Medikamente mitgenommen werden, teilen die Behörden mit. Ein Bürgertelefon ist unter der Nummer 04481/9059261 eingerichtet. Eine Transporthilfe kann unter der Nummer des Bürgertelefons für mobilitätseingeschränkte Personen angefordert werden. „Derzeit laufen die vorbereitenden Maßnahmen“, heißt es weiterhin. Der Zeitpunkt der Entschärfung ist noch offen. Die Autobahn 28 wird unmittelbar vor der Entschärfung gesperrt.

Weitere Informationen folgen.