Das denkmalgeschützte Gebäude wurde vermutlich um das Jahr 1827 erbaut. Foto: Lea Borner

Innovative und historische Bauweise Fred Melius setzt bei Denkmalsanierung in Hude auf Nachhaltigkeit Von Lea Borner | 12.09.2022, 19:15 Uhr

Nach zweieinhalb Jahren gehen die Sanierungsarbeiten am Denkmal an der Hurreler Straße in Hude zu Ende. Bauherr Fred Melius setzt auf Ökologie sowie Energieeffizienz und vereint so die Bauweisen unserer Vorfahren mit fortschrittlicher Technik.