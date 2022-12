Bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt ist am Montagabend ein Mann schwer verletzt worden. Foto: Nicolas Armer / dpa up-down up-down 69-Jähriger im Krankenhaus Fußgänger wird in Harpstedt von Auto erfasst und schwer verletzt Von Bettina Dogs-Prößler | 06.12.2022, 11:50 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Harpstedt ist am Montag ein Mann schwer verletzt worden. Der 69-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.