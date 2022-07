Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten (Symbolfoto). FOTO: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Freistraße in Harpstedt Gebäude nach Brand einsturzgefährdet: 250.000 Euro Schaden Von Ilias Subjanto | 31.07.2022, 08:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Feuer in einem Wohnhaus in Harpstedt hat einen Schaden von etwa 250.000 Euro verursacht. Teile des Gebäudes wurden unter anderem zur Brandbekämpfung mit einem Bagger eingerissen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.