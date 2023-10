Die Idee ist so simpel wie nachhaltig: Wer die Früchte seines Obstbaumes mit anderen teilen will, wickelt einfach ein gelbes Band um den Stamm und signalisiert damit, dass sie von jedermann kostenlos gepflückt werden dürfen. Auch in diesem Jahr läuft das von Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN) initiierte Projekt wieder seit Mai – und damit bereits zum vierten Mal.

2023 ist zwar ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, das liege aber an dem zu erwartenden Ernteertrag, sagt Wiebke Müller-Scholz, Sprecherin des Zentrums für Ernährung und Hauswirtschaft: „Die Obstbesitzer schauen immer, wie viel Obst die Bäume und Sträucher tragen und ob es sich lohnt, die Bäume mit einer gelben Schleife zu markieren. Letztes Jahr war ein ganz tolles Obstjahr.“

Während in Delmenhorst dieses Jahr bislang kein Obstbaumbesitzer an dem Ernteprojekt teilnimmt, sind im Landkreis Oldenburg immerhin fünf Standorte gemeldet. Während bei zweien die angegebenen Erntezeiträume gerade abgelaufen sind, gibt es noch drei, an denen weiter gepflückt werden darf, wobei hier selbstverständlich die Erntephasen der unterschiedlichen Obstsorten zu berücksichtigen sind. Das sind die Standorte:

Leuchtenburger Weg in Harpstedt; 1. August bis 31. Oktober; Äpfel, Birnen und Pflaumen

Dorfstraße 6 in Kirchseelte; 5. Juni bis 1. Oktober; Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen

Oldenburger Weg 10 in Prinzhöfte; 1. Juni bis 31. Oktober; Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen

Feldtorstraße/Ecke Wasserbreite in Hatten; 14. August bis 8. Oktober; Äpfel

Streuobstwiese am Helmerweg in Hatten; 15. August bis 30. September; Äpfel

2022 waren noch 4777 gelbe Bänder an 315 Standorten verteilt worden, dieses Jahr haben die 82 teilnehmenden Obstbaumbesitzer aber „nur noch“ 245 Standorte mit 3525 Bändern an Bäumen angemeldet. Grundsätzlich stimmt aber die Entwicklung, teilt Zehn auf Nachfrage dieser Redaktion mit, was sich auch am gestiegenen medialen Interesse widerspiegele. So waren 2020 lediglich 1800 gelbe Bänder an 70 Standorten verteilt worden.

Eine Standortkarte gibt es online unter www.zehn-niedersachsen.de. Hier kann sich auch mit den eigenen Bäumen registriert werden. Die Obstbaumeigentümer bekommen dann gelbe Bänder und Informationsmaterialien kostenfrei zugeschickt.