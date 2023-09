Landgericht räumt letzte Chance ein Gerade noch Bewährung für zwei Einbrüche in einer Nacht in Großenkneten Von Ole Rosenbohm | 06.09.2023, 11:50 Uhr Aus der Suchtklinik ausgebüxt und Einbrüche begangen: Jetzt erhielt der Angeklagte vom Landgericht Oldenburg seine letzte Bewährungschance. Foto: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down

Ausgerissen aus einer Suchtklinik hatte ein 23-Jähriger zweimal versucht, in Häuser in Großenkneten einzubrechen. Einmal gelang es. Dort verlor er am Tatort seinen Ausweis. In der Berufungsverhandlung nahm das Gericht nun eine Gefängnisstrafe zurück.