Der Angeklagte und seine hochschwangere Freundin atmeten auf, als der Vorsitzende Richter der Berufungskammer, Frederik Franz, das Urteil verkündete: gerade noch Bewährung für den 27-Jährigen aus Lage im Lipperland – obwohl er erstinstanzlich vom Amtsgericht Wildeshausen wegen Fahrens ohne Führerschein zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden war und obwohl er zur Tatzeit wegen eines gleichen Delikts noch unter laufender Bewährung stand.

Geänderter Lebenswandel entscheidend

Doch die Berufungskammer war sich letztlich einig mit Verteidiger Sascha Haring und auch der Staatsanwältin, dem Angeklagten noch eine positive Sozialprognose zu bescheinigen. Denn: Der 27-Jährige arbeitet in Vollzeit, lebt in festen familiären Verhältnissen, Tat und Vorverurteilung liegen schon ein und vier Jahre zurück und sein Bewährungshelfer hatte ihm auch einen geänderten Lebenswandel bescheinigt. „Eine zweite Bewährungsstrafe ist extrem selten“, erklärte Richter Franz, „und diese Kammer ist erst recht nicht für solche Entscheidungen bekannt“. Aber hier sehe er auch den zum Positiven geänderten Lebenswandel – darum hier die Ausnahme und die Umwandlung der Amtsgerichts-Entscheidung zu einer Bewährungsstrafe.

Der 27-Jährige – wohl ein geübter Autoschrauber, der aber wegen früheren Drogenkonsums und mehrerer Verurteilungen als junger Heranwachsender noch nie eine Fahrerlaubnis besaß – hatte vor etwa einem Jahr vor, ein reparaturbedürftiges und zudem abgemeldetes Auto aus Wildeshausen abzuholen. Weil er vor Fahrtantritt an dieses auch noch Nummernschilder eines anderen Wagens anbrachte, wurde er tateinheitlich auch noch wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung verurteilt.

Angeklagter: „Keine Lust auf weitere Strafverfahren“

Wirklich weit kam der Mann aus Lage bei seiner Fahrt nicht. Kurz hinter den Toren Wildeshausens nämlich riss ihm der Keilriemen am Motor – und als er nun am Straßenrand stand und den Schaden begutachtete, schauten Polizisten aus einem vorbeikommenden Streifenwagen genauer hin. So flog die Tat auf.

Bewährung also, gerade noch – und sein allerletztes Strafverfahren, beteuerte der Angeklagte: „Darauf habe ich keine Lust mehr.“ Richter Franz klärte ihn dennoch auf: Bei der nächsten Straftat – und sei es nur wegen Schwarzfahrens – drohe der Widerruf der Bewährung. Und mit Blick auf die schwangere Partnerin riet der Richter zum Taxi: „Wenn Ihre Freundin sagt, ‚jetzt geht’s los‘ – bitte tun Sie uns und Ihnen den Gefallen und kommen nicht auf die Idee, selbst zu fahren.“