Drohender Mangel an Seniorenwohnungen Gewerkschaft warnt vor grauer Wohnungsnot im Landkreis Oldenburg Von Dirk Hamm | 17.08.2023, 14:04 Uhr Sie werden in Zukunft noch dringender gebraucht: Seniorengerechte Wohnungen ohne Treppenstufen, dafür mit bodengleicher Dusche und genügend Platz für Rollator oder Rollstuhl. Foto: IG BAU up-down up-down

Wenn die Baby-Boomer in Scharen in Rente gehen, wird der Bedarf an altersgerechten Wohnungen immer größer. Die Gewerkschaft IG BAU und der Seniorenbeirat Ganderkesee fordern deutlich mehr Anstrengungen beim Wohnbau.