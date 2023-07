In Hude ist ein Baum direkt auf die Frontscheibe eines Autos gestürzt. Die Fahrerin wurde schwer verletzt. Foto: Nonstopnews up-down up-down Baum prallt auf Auto in Hude Gewitter traf Delmenhorst und das Umland am Sonntag mit voller Wucht Von Jonas Altwein | 10.07.2023, 09:13 Uhr | Update vor 14 Min.

Ein starkes Gewitter hat am Sonntag im Landkreis Oldenburg und in Delmenhorst für zahlreiche Feuerwehr-Einsätze gesorgt. In Hude wurde eine Autofahrerin durch einen umgestürzten Baum schwer verletzt.