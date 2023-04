Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Wildeshausen sind alle Bewohner unverletzt geblieben. Foto: NWM-TV up-down up-down Bewohner unverletzt Großeinsatz in Wildeshausen: Mehrfamilienhaus in Flammen Von Melanie Hohmann | 27.04.2023, 12:01 Uhr

Rund 130 Einsatzkräfte hat der Brand eines Mehrfamilienhauses in Wildeshausen am Donnerstag auf den Plan gerufen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandursache steht noch nicht fest.