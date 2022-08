Das Dach der Halle ist eingestürzt. Ausgegangen war das Feuer von diesem Radlader, der nach dem Löschen aus der Halle gezogen worden war. FOTO: Nonstopnews up-down up-down Hallenbrand in Wüsting Feuer verursacht Schaden in Höhe von einer halben Million Euro Von Florian Mielke | 15.08.2022, 10:49 Uhr | Update vor 9 Min.

In der Maschinenhalle auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes in Wüsting in der Gemeinde Hude ist diesen Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf einen Rinderstall.