Zu einem Brand musste die Feuer in Wildeshausen ausrücken. Verletzt wurde niemand, das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen up-down up-down 55 Feuerwehrleute im Einsatz Haus nach Brand in Wildeshausen nicht mehr bewohnbar Von Melanie Hohmann | 23.03.2023, 13:28 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein Brand in einem Wohnhaus in Wildeshausen ist für die Bewohner am Donnerstag glimpflich ausgegangen. Das Haus ist jedoch zunächst nicht mehr bewohnbar.