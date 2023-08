Einen Schaden in Höhe von mindestens einer halben Million Euro hat am Sonntagabend ein Feuer in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet an der Düngstruper Straße verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Brand gegen 17.30 Uhr über den Notruf der Feuerwehr gemeldet worden.

100 Feuerwehrleute im Einsatz

Ausgebrochen war das Feuer nach ersten Angaben in einem Hochregal, in dem Presspappe gelagert war. Da das Hochregal durch die Hitze instabil geworden war, näherten sich die Brandbekämpfer via Drehleiter den Flammen, um das Feuer aus der Höhe zu löschen. Den 100 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen, Düngstrup, Rechterfeld, Colnrade und Dötlingen gelang es schließlich, ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Teile der Lagerhalle zu verhindern. Zum Einsatz kam dabei unter anderem auch eine Drohne. Gegen 21 Uhr war das Feuer vollständig gelöscht.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Der entstandene Schaden wird auf mindestens 500.000 Euro geschätzt. Direkt neben dem Hochregal waren Elektro-Gabelstapler abgestellt, die vollständig zerstört wurden. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und die Lagerhalle beschlagnahmt.