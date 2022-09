Linken-Kandidatin Hilke Hochheiden fordert Chancengleichheit für alle. Foto: Die Linke up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 Huder Linken-Kandidatin Hilke Hochheiden will die Welt retten Von Sebastian Hanke | 20.09.2022, 14:54 Uhr

Hilke Hochheiden kommt aus Hude und tritt für die Linken bei der Landtagswahl in Niedersachsen an. Sie rechnet sich zwar kaum Chancen aus, hat aber dennoch einige Ziele, die sie erreichen will.