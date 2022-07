Bei einem Unfall in Hude ist am Dienstagabend ein Hund verendet. (Symbolfoto) FOTO: imago images / Fotostand / Gelhot up-down up-down Anhänger mit Strohballen kippt um Hund stirbt nach Unfall mit Trecker in Hude Von Melanie Hohmann | 20.07.2022, 10:38 Uhr

Ein Hund ist am Dienstag in Hude vor einem Traktor plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Obwohl der Fahrer stark abbremste, konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Hund verstarb noch an der Unfallstelle.