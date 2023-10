Im Prozess vor dem Landgericht Oldenburg um eine Geldautomatensprengung in Oldenburg haben am Donnerstag drei der vier Angeklagten ihre zum Prozessauftakt angekündigten Geständnisse abgelegt. Der vierte Angeklagte will das am nächsten Prozesstag tun. In letzter Konsequenz werden ihre Einlassungen wohl reichen, um die Anforderungen einer zum Prozessauftakt von Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigungen ausgehandelten Verständigung zum Strafmaß zu erfüllen. Demnach dürften drei der Männer Haftstrafen von um oder unter vier Jahren erwarten, ein vierter – mit 22 Jahren der Jüngste – wegen Beihilfe eine Bewährungsstrafe.

150.000 Euro Schaden

Den Angeklagten wird die Geldautomatensprengung in einem Combi-Supermarkt in Oldenburg-Osternburg am frühen Morgen des 31. März vorgeworfen. Zunächst sollen sie mit 15.340 Euro Beute weggefahren sein, auf ihrer Flucht vor der Polizei aber einen Unfall gebaut haben. Die Männer im Auto im Alter von 26, 32 und 33 Jahren flüchteten zu Fuß. Stunden später wurden sie gefasst, kurz nachdem der aus den Niederlanden alarmierte 22-Jährige und ein weiterer Mann sie in einem anderen Pkw aufgenommen hatten. Ihr Abholauto kam nur eine Straße weit. Der Anschlag soll einen Sachschaden von rund 150.000 Euro verursacht haben.

Die von ihren Verteidigern am Donnerstag vorgetragenen Einlassungen waren abgestimmt. Das allein sagt nichts über ihren Wahrheitsgehalt, die Hauptverantwortung für den Anschlag schoben die Angeklagten aber einem weiteren, nicht gefassten und den Ermittlern unbekannten Mann zu. So habe der Jüngste, ließ er mitteilen, erst vom Vorhaben erfahren, einen Geldautomaten zu sprengen, als er aus Deutschland aufgefordert worden war, die drei Männer abzuholen. Die beiden anderen Angeklagten seien, behaupteten sie, auch erst kurz vor der Tat zur Teilnahme überredet worden. Den Namen des angeblichen Drahtziehers nannte wie auch vom Gericht erwartet keiner.

„Das ist für uns kein großes Ding“

Zumindest der 32-Jährige aber ist Wiederholungstäter. In den Niederlanden sei er 2019 wegen einer Automatensprengung zu einer Haftstrafe verurteilt worden, habe zwei Jahre abgesessen, dann perspektivlos auf einem Haufen Schulden gesessen, begründete er seinen angeblich kurzfristigen Entschluss, bei der Tat mitzumachen.

Als etwas völlig Abwegiges gelten solche Taten im Umfeld der allesamt in Utrecht aufgewachsenen Angeklagten mit nordafrikanischen Wurzeln nicht. „Jeder bei uns weiß, dass viele aus Utrecht und Amsterdam zu solchen Sprengungen fahren“, hieß es in der Einlassung des 22-Jährigen: „Das ist für uns kein großes Ding.“ Er selbst habe nie mit einem solchen Gedanken gespielt, arbeite in Vollzeit als ausgebildeter Pfleger: „Ich habe genug Geld.“ Losgefahren sei er nur, weil ihn sein guter Freund – einer der anderen Angeklagten – um Hilfe bei einem eventuellen Notfall gebeten hätte.

Staatsanwältin weist Verbindungen zu anderen Taten nach

Dafür hatte der 22-Jährige laut seiner Einlassung kurz vor der Abfahrt der anderen ein Smartphone erhalten, über das er im Notfall alarmiert werden solle. Eine App auf diesem Handy zeige zudem an, wo sich Polizeihubschrauber befinden, hieß es. Über deren Standorte soll er die anderen Männer während der Fahrt nach Deutschland (ein „gesondert Verfolgter“ steuerte) informiert haben. Erhalten hatten die Männer die Infos am Ende in einem von ihnen aufgebrochenen Fahrradschuppen, in den sie nach dem Unfall mit Reifenschaden geflüchtet waren.

Verbindungen zu anderen Taten wird der Prozess so wohl nicht ganz aufklären – dass es sie gibt, steht für die Staatsanwältin aber außer Zweifel. Dasselbe Smartphone nämlich sei schon im Zusammenhang mit einer Geldautomatensprengung am 10. März in Holle (Landkreis Hildesheim) aufgefallen, sagte sie. Und das dem damaligen Fahrer gehörende Abholauto habe die deutsch-niederländische Grenze schon am 22. März nach einer Automatensprengung in Stadtlohn (Münsterland) passiert.

Wegen der Geständnisse und Strafmaß-Verständigungen müssen viele ursprünglich vorgesehene Zeugen nicht mehr gehört werden, der Prozess soll deshalb früher enden als geplant: spätestens am 25. Oktober.