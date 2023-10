Die Herbstferien haben begonnen. „Endlich keine Schule und Zeit zum Faulenzen, könnte man denken“, so die Landesforsten in einer Mitteilung. Doch 20 Kinder und ihre Familien haben sich am ersten Ferientag auf den Weg in das Buchholz der Försterei Harpstedt der Niedersächsischen Landesforsten gemacht und fleißig Eicheln gesammelt. Aus ihnen soll der Wald von morgen wachsen.

Roteiche kommt mit trockenen und warmen Sommern gut zurecht

„Wir sammeln die Samen der Roteiche in einem zugelassenen Saatgutbestand. Das heißt, dass dieser Waldbestand aus besonders vitalen und qualitativ guten Bäumen besteht. Seine Eigenschaften soll er an seine Nachkommen weitergeben“, erklärt Hennig Steffens, Revierleiter der Försterei Harpstedt.

Die Roteiche ist eine Baumart, die mit den trockenen und warmen Sommern gut zurechtkommt. Damit gehört sie zu den Baumarten, die recht flexibel auf den Klimawandel reagieren und daher vermehrt auch in unserer Region angepflanzt wird. Entsprechend groß ist der Bedarf an Eicheln dieser Baumart.

Eicheln kommen nach der Baumschule zurück in den Wald

„Ich freue mich, dass wir mit hochwertigem Saatgut aus den Harpstedter Waldflächen zum Waldumbau zu mehr Laub- und Mischwäldern beitragen können. Vielleicht kommen in ein paar Jahren auch einige junge Bäume aus diesen Eicheln zurück nach Harpstedt“, so Steffens.

Etwa 70.000 Eicheln haben die Kinder mit ihren Eltern gesammelt. Das zahlt sich aus. Jedes Kilo wurde von den Landesforsten vergütet. Die Roteicheln gehen nach einer Aufbereitung in der Forstsaatgutberatungsstelle (fsb) in Oerrel in die Baumschule und kommen nach ein paar Jahren als junge Pflanze zurück in den Wald.

Jetzt kann gefaulenzt werden

Für die Kinder und ihre Eltern war es ein Erlebnis. Aktiv konnten sie sich für den Wald einsetzen und wurden belohnt. Der Wald dankt es ihnen. „Jetzt kann mit gutem Gewissen zwei Wochen gefaulenzt werden“, heißt es in der Mitteilung abschließend.