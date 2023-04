Langes Warten auf die Fahrprüfung Foto: Swen Pförtner up-down up-down Hoher Schaden in der Gemeinde Harpstedt Landkreis Oldenburg: Fahrschulauto schert auf der A1 aus und kollidiert Von Sebastian Hanke | 12.04.2023, 10:41 Uhr

Ein Fahrschulauto ist mitsamt Fahrschüler am Dienstagabend in einen Unfall auf der A1 verwickelt gewesen. So soll dieser passiert sein.