Sandgewinnung in der „Sandgrube Glaner Sandkontor“ am Rande des fraglichen Landschaftsschutzgebietes Foto: Ole Rosenbohm up-down up-down Naturschutz oder Sandabbau? Kreistag über mögliches Landschaftsschutzgebiet bei Wildeshausen gespalten Von Ole Rosenbohm | 16.09.2022, 11:20 Uhr

Der Landkreis Oldenburg will auf 600 Hektar an der A1 Sandabbau und Gewerbe unmöglich machen. Zünglein an der Waage könnte die Gruppe FDP/FW/UWG/CDW werden.