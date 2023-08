Handfeste Zahlen hatte Wâtte Haanstra-Urban am Montagnachmittag zwar noch nicht vorliegen, doch war die Tendenz bereits abzulesen. „Wir werden wohl um die 65.000 Besucher erreichen“, sagt der Geschäftsführer der Landtage Nord. Die große Landwirtschaftsmesse in Wüsting in der Gemeinde Hude von Freitag bis Montag war auch 2023 wieder ein Publikumsmagnet.

An die Spitzenzahlen wie im Vorjahr, als rund 70.000 Besucher zu Gast waren, sollte man diesmal jedoch nicht herankommen. Ursächlich dafür sei der schwächer besuchte Samstag gewesen, so Haanstra-Urban. „Das schwüle Wetter und die Einschulung werden dabei wohl eine Rolle gespielt haben“, sagt der Geschäftsführer.

Sonntag rettet die Gesamtbilanz

Die Resonanz am Sonntag, die laut Haanstra-Urban „spitzenmäßig“ war, sorgte beim Veranstalter dann aber doch noch für ein positives Gesamtfazit: „Wir sind absolut zufrieden. Alles lief wie geplant, wir hatten keine Zwischenfälle. Die Polizei war auch sehr zufrieden, auf dem Gelände war eine entspannte Stimmung.“

Rückläufiger Umsatz auf dem Bauernmarkt

Auf dem Bauernmarkt hatten sich Händler darüber beklagt, dass der Umsatz nicht so hoch gewesen sei wie in Vorjahren. Auch Haanstra-Urban hat diese Entwicklung registriert: „Es ist tatsächlich so, dass es überall etwas schwieriger läuft. Das ist auch andernorts so. Die Menschen sind nicht mehr ganz so kauffreudig.“

Planung für 2024 geht direkt los

Nach dem Abschluss der viertägigen Messe geht es für Haanstra-Urban und sein Team direkt mit der Planung für 2024 weiter. „Wir haben uns viele Dinge notiert und versuchen, immer noch besser zu werden. Alles kann man natürlich nicht umsetzen, aber wir arbeiten daran“, so der Geschäftsführer der Landtage Nord.