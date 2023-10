Viele Zugvögel haben uns bereits gen Süden verlassen. Der Herbst ist eine gute Zeit, im naturnahen Garten aktiv zu werden, diesen auf den Winter vorzubereiten und für ein blühendes Frühjahr zu sorgen. Der Nabu Oldenburger Land gibt in einer Mitteilung Tipps, wie im Herbst im eigenen Garten etwas für die Artenvielfalt getan werden kann und erklärt, wieso unbedingt auch Kinder und Jugendliche in die Aktivitäten einbezogen werden sollten.

Winterquartiere für Igel und Insekten herrichten

Es wird gefegt, gesaugt, geharkt, abgeschnitten, gehäckselt und gemulcht: Dass dabei oft zu viel des Guten getan wird und das Gartenmaterial, welches häufig in der Biotonne landet, stattdessen dem Garten und den darin lebenden Tieren Nahrung und Unterschlupf bietet, ist vielen Menschen nicht bewusst.

Igel und Insekten, aber auch Käfer finden Winterquartiere unter zusammengeharkten Laubhaufen oder in Totholzhaufen aus Ast- und Heckenschnitten oder anderen Gartenabfällen. Kleinlebewesen wie Insekten finden Verstecke unter Laub, das auf Beeten sowie unter Hecken verteilt wird.

Laub schützt Pflanzen vor Frost

Das Laub dient zusätzlich als Frostschutz und später als natürlicher Dünger, wenn die Bodenlebewesen die Blätter zu Humus umwandeln. Im kommenden Frühjahr kann ein Totholzhaufen zudem Brutmöglichkeiten für Rotkehlchen und Co. bieten. Bei den Arbeiten sollten Gartenrechen und Besen einem Laubsauger vorgezogen werden, da dieser Kleinlebewesen und deren Lebensraum gefährdet.

Stauden mit Frucht- und Samenständen sowie hohlen Halmen stehen lassen

Insekten nutzen hohle Stängel oft zum Überwintern. Auch befinden sich in den Halmen häufig Insektenlarven, die diese erst im Frühjahr verlassen. Daher sollte beim herbstlichen Rückschnitt von Stauden und Sträuchern in einem naturnahen Garten mit Bedacht und Zurückhaltung vorgegangen werden. Vor allem verblühte Stauden und andere Gewächse mit Frucht- und Samenständen oder hohlen Halmen sollten erst im nächsten Frühjahr zurückgeschnitten werden. Pflanzen wie Gräser und Hortensien sind darüber hinaus im ungeschnittenen Zustand besser vor Frost und Kälte geschützt.

Gerade in den nahrungsarmen Wintermonaten dienen Halme und stehengelassene Fruchtstände ebenso wie die Winterquartiere der Insekten vielen Vogelarten als abwechslungsreiches und natürliches Buffet.

Blumenzwiebeln einpflanzen und Staudenbeete anlegen

Im Herbst können Blumenzwiebeln eingepflanzt und neue Staudenbeete angelegt werden. Schneeglöckchen, Winterling und Blaustern blühen bereits ab Februar. Stauden treiben jedes Jahr wieder aus und erfordern nach dem Einpflanzen weniger Arbeit. Viele heimische Pflanzen, wie Mädesüß, Blutweiderich oder Tauben-Skabiose sind Nahrung für Schmetterlingsraupen, die wiederum dringend von Vögeln zur Jungenaufzucht im Frühjahr benötigt werden.

Auch neue Gehölze können jetzt im Herbst gepflanzt werden. Besonders empfehlenswert für den Naturgarten sind frühblühende Gehölze wie Weide, Schlehe und Kornelkirsche.

Bestehende Nistkästen reinigen und neue bauen

Aus den Nistkästen sollte mit einer Bürste altes Nistmaterial entfernt werden. Chemie sollte dabei nicht zum Einsatz kommen. Leere Nistkästen bieten Singvögeln, die in Deutschland überwintern, einen Unterschlupf für kalte Nächte. Siebenschläfer und Haselmaus nutzen Nistkästen ebenfalls gerne als sicheren Ort für ihren Winterschlaf. Auch können jetzt bereits neue Nistkästen aus Holz gebaut und angebracht werden.

Nur was man kennt, kann man schützen: Kinder und Jugendliche in die Gartenarbeit einbeziehen

Kinder und Jugendliche sollten in alle praktischen Aktivitäten im naturnahen Garten einbezogen werden. „Selbst wenn der Nistkasten noch so krumm und schief sein sollte: Ein Kind, das ihn selbst gebaut hat, wird es nicht vergessen, wenn die erste Blaumeise einzieht und eines Tages ihre Jungen ausfliegen“, ist der Nabu überzeugt. So entwickelt sich ein Interesse an der Vogelwelt und der Natur. Beim Pflanzen kommen Kinder und Jugendliche darüber hinaus mit der Erde und so manchem Bodenlebewesen in Berührung.

Die Einsaat von zertifiziertem Regio-Saatgut, um den Garten mit besonders gut geeigneten Wildpflanzen für Insekten weiter aufzuwerten, ist eine weitere Möglichkeit, jungen Menschen in diesen Herbsttagen die Faszination Natur weiterzugeben.