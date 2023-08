Der Krebs ist wieder da. Bereits zum dritten Mal seit 2020 hat Thorsten Wiemeyer aus Wildeshausen die unheilvolle Diagnose erhalten. Der 46-Jährige hat Lymphdrüsenkrebs, genauer gesagt ein Morbus-Non-Hodgkin-Lymphom. Doch es gibt Hoffnung auf Heilung, weshalb die Familie auf ihre Mitmenschen setzt.

Hoffen auf einen Spender

Mit einer Stammzelltransplantation eines Fremdspenders könnte sich Wiemeyers Krebs wieder unter Kontrolle bringen lassen. Bei einer Routinekontrolle im Juli dieses Jahres war nach Angaben der Familie auffälliges Gewebe in der Leber entdeckt worden, das sich abermals als bösartig herausstellte. Der Appell der Familie an die Bevölkerung lautet daher, sich als Stammzellspender in einer deutschen Spenderdatei wie der DKMS zu registrieren. In Wildeshausen will sie eine Typisierungsaktion organisieren, um die Menschen vor Ort zu mobilisieren. „Damit schenkt ihr Thorsten und vielen anderen Patienten das Wertvollste, was es auf der Welt gibt – die Hoffnung auf ein zweites Leben!“, lassen Wiemeyers Angehörige in einer Mitteilung wissen.

Als Stammzellenspender kommen grundsätzlich alle Menschen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren infrage. Ein Typisierungsset lässt sich auch abseits der größeren Aktionen für zu Hause kostenlos anfordern. Der Wangenabstrich wird dann zusammen mit der Einwilligungserklärung verschickt.

Wer für eine Stammzelltransplantation infrage kommt, wird von der Spenderdatei wie der DKMS kontaktiert. Spender würden zunächst mit einem Wachstumsfaktor behandelt, um die Reifung der Stammzellen im Knochenmark zu unterstützen, sodass sie schneller ins Blut übergingen, heißt es in die Mitteilung der Familie weiter. In einer Stammzellapharese würden die Stammzellen dann ähnlich wie bei einer Dialyse ambulant entnommen: „Bei diesem Prozess wird das Blut aus einer Armvene durch einen Zellseparator zurück in die Armvene des anderen Arms geleitet.“ An zwei aufeinanderfolgenden Tagen seien dafür je drei bis vier Stunden erforderlich, um die benötigte Anzahl an Stammzellen zu erhalten.

Dritte Krebsdiagnose

Die Familie hofft nun, Wiemeyers genetischen Zwilling zu finden, dessen Stammzellen für eine Spende infrage kommen. Nach der ersten Diagnose im Frühjahr 2020 hatte zunächst eine Chemotherapie den erhofften Erfolg gebracht. Rund zwei Jahre später sei es jedoch zur erneuten Diagnose, einem Rezidiv, gekommen. Darauf reagierten die Ärzte mit einer autologen Stammzelltherapie: Mit einer Kombination aus Chemotherapie und Wachstumsfaktoren für Blutzellen sollten aus Wiemeyers Blut zunächst körpereigene Stammzellen gewonnen werden. „Nur so war der Einsatz einer hoch dosierten Chemotherapie gegen die Krebszellen möglich“, erklärt die Familie. Mit den zurückerhaltenen Stammzellen habe sich die Blutbildung zunächst erholt und eine langsame Rückkehr in den Alltag sei möglich geworden.

Nun folgte allerdings der nächste Rückschlag, weshalb noch die fremde Stammzellspende in Betracht komme. Familie Wiemeyer hofft daher auf eine rege Teilnahme bei der Typisierung und will zeitnah über mögliche Typisierungsaktionen in Wildeshausen informieren. Weitere Informationen zur Stammzellspende bietet das Zentrale Knochenmark-Register Deutschland (ZKRD) ebenso wie die DKMS (https://www.dkms.de), die auch die Typisierungssets verschick.