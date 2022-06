Bei einem Verkehrsunfall in Wardenburg mit fünf beteiligten Fahrzeugen ist eine Person schwer verletzt worden. FOTO: imago images / Reporterdienst Hoher Sachschaden Heftiger Unfall mit fünf Autos und einem Schwerverletzten in Wardenburg Von Melanie Hohmann | 02.06.2022, 10:13 Uhr

Insgesamt fünf Fahrzeuge waren am Mittwoch in einen Verkehrsunfall in Wardenburg verwickelt. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Es entstand hoher Sachschaden.