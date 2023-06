Die Polizei fuhr mit mehreren Streifenwagen zu dem Haus. Symbolfoto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Polizeieinsatz in Hude Mann ballert mit Waffen von Balkon in Gemeinschaftsgarten von Mehrfamilienhaus Von Melanie Hohmann | 21.06.2023, 13:33 Uhr

Anwohner hatten der Polizei am Dienstagabend Schüsse aus einem Mehrfamilienhaus an der Danziger Straße in Hude gemeldet. Ein Mann räumte ein, in den Garten geschossen zu haben. Gegen ihn wird nun ermittelt.