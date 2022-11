Ein Mann hat am Donnerstag einen Unfall vorgetäuscht und eine Frau angegriffen. Symbolfoto: imago images / Shotshop up-down up-down Frau aus Oldenburg kann flüchten Mann täuscht Autopanne in Großenkneten vor und greift hilfsbereite Frau an Von Bettina Dogs-Prößler | 14.11.2022, 14:02 Uhr

Ein Mann hat am Donnerstagabend in Großenkneten eine Notsituation vorgetäuscht und eine Frau angegriffen. Die 25-Jährige konnte flüchten und sich in Sicherheit bringen.