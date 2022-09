Der Großteil der mehr als 50 Bewohner hatte sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit gebracht. Foto: Nonstopnews up-down up-down Großeinsatz der Feuerwehr Mehrfamilienhaus in Wildeshausen brennt zum dritten Mal Von Bettina Dogs-Prößler | 21.09.2022, 11:15 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Wildeshausen ist am Dienstagabend zum dritten Mal ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.