Lehrer hielten den Täter nach dem Angriff in der Berufsschule in Wildeshausen fest, bevor die Polizei ihn vorläufig festnahm. Foto: Nonstopnews up-down up-down Tat an der Berufsschule Messerattacke in Wildeshausen: Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl gegen Ganderkeseer Von Florian Mielke | 25.05.2023, 17:25 Uhr

Ein 17-jähriger Berufsschüler aus Ganderkesee hat am Mittwoch einen 16-jährigen Mitschüler an der Berufsschule in Wildeshausen schwer mit einem Messer verletzt. Das ist der neue Stand der Ermittlungen.