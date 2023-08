Brand bricht während der Fahrt aus Mini Cooper brennt auf A29 bei Großenkneten aus Von Eyke Swarovsky | 29.08.2023, 15:04 Uhr Auf der A29 bei Großenkneten ist am Montag ein Mini abgebrannt. Foto: Polizei up-down up-down

Während der Fahrt ist am Montag ein Mini Cooper auf der A29 bei Großenkneten in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.