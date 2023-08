70.000 Besucher erwartet Landtage Nord: Ministerpräsident Stephan Weil eröffnet viertägiges Megaevent in Wüsting Von Dirk Hamm | 18.08.2023, 17:30 Uhr Prominenter Gast zur Eröffnung: Ministerpräsident Stephan Weil informiert sich beim Messerundgang auf den Landtagen Nord am Stand der Firma Urban über neueste Entwicklungen der Agrartechnik. Foto: Dirk Hamm up-down up-down

Die Landtage Nord sind eröffnet: An vier Tagen werden auf dem riesigen Messegelände in Hude-Wüsting bis zu 70.000 Besucher erwartet. Zur Eröffnung sprach Ministerpräsident Stephan Weil über den Wandel in der Landwirtschaft.