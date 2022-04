Beim Supercup spielten die Turniergewinner je ein Spiel, die besten Vier kamen ins Halbfinale und spielten im K.O.-System den Sieger aus FOTO: Birgit Gödeker Mehr als 5000 Euro für Krebshilfe Moritz Tschörtner gewinnt den Jakkolo-Supercup in Hude Von Bettina Dogs-Prößler | 28.04.2022, 10:45 Uhr

Mehr als 5000 Euro hat das Jakkolo-Turnier in Hude in diesem Jahr für den guten Zweck eingespielt. Nachdem die Partien zu Hause ausgetragen werden mussten, konnte die Siegerehrung an alter Wirkungsstätte stattfinden.