Schwer verletzt worden ist ein 60-jähriger Motorradfahrer an diesem Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Beckeln. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 50-jährige Autofahrerin aus Harpstedt gegen 9.50 Uhr die Straße Holzhausen in Richtung Brammer und kreuzt hierfür die Landesstraße 776. Dabei übersah sie den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der 60-jährige Bassumer, der aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten beide abgeschleppt werden.

Gegen die 50-Jährige wurden ein Strafverfahren wegen der fahrlässigen Körperverletzung und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.