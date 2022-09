Insgesamt waren 250 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort, um den Brand zu löschen und die Bewohner zu versorgen. Foto: Nonstopnews up-down up-down Der Schock sitzt tief Nach Brand in Wardenburger Altenheim - So steht es um die Bewohner Von Sophie Wehmeyer | 26.09.2022, 13:05 Uhr

Am Tag nach dem Feuer, das am Sonntagabend in einem Altenheim in Wardenburg ausgebrochen ist und drei Tote forderte, ist die Bestürzung groß beim Einrichtungsleiter. Doch viel Zeit zum Verarbeiten bleibt nicht, denn die verbliebenen Senioren müssen irgendwo untergebracht werden.