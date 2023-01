Nach mehreren Einbrüchen in Hude hat die Polizei jetzt einen dringend tatverdächtigen Mann festgenommen. Symbolfoto: imago images / Fotostand up-down up-down Diebesgut in Schließfach entdeckt Nach Einbrüchen in Hude: Polizei nimmt 40-Jährigen in Bremen fest Von Bettina Dogs-Prößler | 17.01.2023, 10:08 Uhr

Nach den Einbrüchen in zwei Tankstellen und ein Bistro in Hude hat die Polizei einen Mann in Bremen festgenommen. Das Diebesgut hatte er in einem Schließfach versteckt.