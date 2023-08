Mit tiefer Trauer hat ihre Partei auf den Tod der Grünen-Politikerin Sarah Czychowski aus Hude reagiert. Die 34-Jährige war am vergangenen Samstag nach einem Unfall auf der Bremer Straße kurz vor Oldenburg noch vor Ort verstorben, nachdem sie auf regennasser Fahrbahn einem von einem bislang unbekannten Fahrzeug heruntergefallenen Mörteleimer ausgewichen und gegen einen Baum gefahren war.

Grüne tief bestürzt über großen Verlust

Durch ihren Tod habe man eine gute Freundin und Weggefährtin verloren, schreibt die Partei auf der Internetseite des Kreisverbandes Oldenburg-Land, dessen Sprecherin die Verstorbene war: „Wir sind bestürzt, dass eine so junge Frau wie Sarah plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Durch ihren tragischen Tod ist eine große Lücke in unseren Herzen und in unseren Reihen entstanden. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei ihren Angehörigen. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.“

Großes Engagement für eine bessere Welt

Die 34-Jährige sei eine mutige Frau gewesen, die sich hingebungsvoll der Politik und dem Hinarbeiten zu einer besseren Welt gewidmet habe, heißt es dort weiter:

„Sarah hat sich auf vielen Ebenen ehrenamtlich innerhalb der Partei und über die Parteigrenzen hinweg für Mensch und Umwelt engagiert.“

Die gelernte Bauingenieurin sei Sprecherin des Kreisverbandes der Grünen Oldenburg-Land, seit 2021 engagiertes Mitglied der Huder Ratsfraktion und seit diesem Jahr Mitglied im Ortsvorstand der Grünen in Hude gewesen. Zudem habe sie das Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Christina-Johanne Schröder geleitet.

Grüne: Sarah Czychowski war Bereicherung für Partei

„Sarah hat die Arbeit von Ortsverband und Fraktion durch ihre konstruktive, offene und humorvolle Arbeit enorm bereichert“, so der Kreisverband. „Da wo jemand gebraucht wurde, war Sarah.“ Gleichberechtigung der Frauen sei ihr wichtig gewesen und während der Corona-Pandemie habe sie sich für den sozialen Zusammenhalt starkgemacht. Mit ihrem Fachwissen als Bauingenieurin habe sie den Umwelt- und Klimaschutz zudem vor allem bei baufachlichen Themen voranbringen können.

„Diese Nachricht macht fassungslos. Eine engagierte Kommunalpolitikerin wurde viel zu früh aus dem Leben gerissen.“ Thore Güldner SPD-Landtagsabgeordneter

Neben dem Grünen-Kreisverband äußerte sich auch Thore Güldner, SPD-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Oldenburg-Land, in seiner Instagram-Story zum Tod von Sarah Czychowski: „Diese Nachricht macht fassungslos. Eine engagierte Kommunalpolitikerin wurde viel zu früh aus dem Leben gerissen. Mein herzliches Beileid gilt ihrer Familie und Freunden. Viel Kraft in diesen schweren Stunden.“