Der Naturpark Wildeshauser Geest ist für seine qualitativ gute Arbeit ausgezeichnet worden. Nach Mitteilung des Zweckverbands hat der Naturpark am Donnerstag beim Tag des deutschen Naturparks des Verbands Deutscher Naturparke (VDN) zusammen mit 14 weiteren Naturparks die Auszeichnung „Qualitäts-Naturpark“ erhalten.

Verband Deutscher Naturparke wird 60 Jahre alt

Zum 60. Geburtstag des Verbands Deutscher Naturparke, der beim gastgebenden Naturpark Hohe Mark gefeiert wurde, wurde zudem auf die geschichtliche Entwicklung des Verbandes zurückgeblickt. „Hier in Haltern am See hat alles begonnen“, sagte der Regierungspräsident der Bezirksregierung Münster, Andreas Bothe. „Hier wurde der Naturpark Hohe Mark am 21. März 1963 gegründet, um die Region naturtouristisch zu erschließen und die Naherholungsfunktion für die Bewohner des Ruhrgebietes zu erhalten.“

Ausgleich zur Industrialisierung schaffen

Motiv für die Gründung der Naturparke ab Ende der 1950er Jahre sei es gewesen, einen Ausgleich zur Industrialisierung zu schaffen. Intakte Naturräume sollten gesichert werden und der Bevölkerung der Ballungsräume Möglichkeiten für erholsame Naturerlebnisse bieten. „Die Aufgaben der Naturparke für die Gesellschaft sind seit ihrer Gründung stark gewachsen. Daher freuen wir uns, dass es heute ein großes Netzwerk aus 104 Naturparken auf 28 Prozent der Fläche Deutschlands gibt“, sagte Friedel Heuwinkel, Präsident des VDN.

Zusätzlich zu den ursprünglichen Aufgaben soll heute in den Naturparks eine nachhaltige regionale und touristische Entwicklung erfolgen. Dabei sei der Erhalt von prägenden Kulturlandschaften und der Arten- und Biotopvielfalt ein vorrangiges Anliegen. Gleichzeitig würden wichtige Beiträge für den Klimaschutz geleistet.

15 neue „Qualitäts-Naturparks“

Ein weiterer Programmpunkt des Festabends am Donnerstag war die Auszeichnung von 15 Naturparks für ihre qualitativ hochwertige Arbeit im Zuge der „Qualitätsoffensive Naturparke“ durch VDN-Präsident Friedel Heuwinkel. Ausgezeichnet wurden neben dem Naturpark Wildeshauser Geest der Naturpark Aukrug (Schleswig-Holstein), der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (Hessen, Bayern), der Internationale Naturpark Bourtanger Moor – Veenland (Niedersachsen), der Naturpark Dümmer (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen), der Naturpark Hessischer Spessart (Hessen), der Naturpark Lahn-Dill-Bergland (Hessen), der Naturpark Münden (Niedersachsen), der Naturpark Niederlausitzer Landrücken (Brandenburg), der Geo-Naturpark Saale-Unstrut-Triasland (Sachsen-Anhalt), der Naturpark Saar-Hunsrück (Rheinland-Pfalz, Saarland), der Naturpark Schwalm-Nette (Nordrhein-Westfalen), der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land (Brandenburg), der Naturpark Steinhuder Meer (Niedersachsen) sowie der Naturpark Weserbergland (Niedersachsen).

Freiwillige Weiterentwicklung

Somit tragen jetzt laut Verband 84 der 104 Naturparks in Deutschland das Siegel „Qualitäts-Naturpark“, fünf Naturparke sind aktuell als „Partner der Qualitätsoffensive Naturparke“ ausgezeichnet worden. Die „Qualitätsoffensive Naturparke“ wurde vom VDN mit Unterstützung des Bundesumweltministeriums entwickelt und ist für die Entwicklung der 104 Naturparke auf 28 Prozent der Fläche Deutschlands ein zentrales Instrument für die ständige Weiterentwicklung der Arbeit und Angebote der Naturparke auf freiwilliger Basis.