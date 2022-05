Restaurator Uwe Pleninger aus Hannover hat den Putten der Holler St. Dionysius Kirche neue Flügel geschnitzt und am Altar angebracht. FOTO: Udo Dreyer Festgottesdienst mit Minister Thümler Neue Engels-Flügel für St. Dionysius Kirche Holle-Wüsting Von Melanie Hohmann | 13.05.2022, 12:54 Uhr

Nun haben wieder alle vier Engel am Blutaltar der Holler St. Dionysius Kirche zwei Flügel: Restaurator Uwe Pleninger aus Hannover hat den Putten neue Flügel geschnitzt und am Altar angebracht. Im Anschluss an den Gottesdienst verleiht Minister Björn Thümler dem Posaunenchor noch eine besondere Auszeichnung