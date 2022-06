Neuer König in der Mitte: Arnold Wiechmann wird als neue Majestät des Schützenvereins Ippener in der Bildmitte von seinen Adjutanten flankiert. Schützenkönigin Tanja Koutianides (2.v.li.), ebenfalls von ihren Adjutantinnen umgeben, ist am bunten Blumenstrauß erkennbar. Schülerkönig ist Max Schütte (2.v.re.).

FOTO: AleX/PHOTO