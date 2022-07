Werben für „JuHu“: (von links) Nadja Groeger, Jörg Skatulla und Anja Peters, FOTO: Ole Rosenbohm up-down up-down „JuHu – mittendrin“ Neues Projekt soll junge Huder zu Mitbestimmung bewegen Von Ole Rosenbohm | 15.07.2022, 11:20 Uhr

Kinder und Jugendliche sollen Wünsche und Forderungen an die Lokalpolitik erarbeiten und sich in einem Jugendbeirat zusammenfinden. Auch die Mitwirkung an einem Ratsausschuss ist Ziel der Initiative „JuHu - mittendrin“.