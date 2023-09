Das Oldenburger Oktoberfest kehrt zurück - allerdings an neuem Standort: Nach dem großen Erfolg der Feier in den Vor-Corona-Jahren wird jetzt die Messehalle der Landtage Nord in bayrisch-festlichem Ambiente erstrahlen. Freunde von feinwürzigem Bier, Brezeln und Weißwürsten können am Samstag, 28. Oktober, in geselliger Runde den Maßkrug stemmen und unter dem Motto „O‘ zapft is“ in Wüsting kulinarische Höhepunkte aus Bayern erleben.

Messehalle statt Festzelt

Statt eines bisherigen großen Zeltes an der nördlichen Stadtgrenze von Oldenburg wird das Fest am 28. Oktober in der 3500 Quadratmeter großen Messehalle der Landtage Nord ausgerichtet. „Die Location bietet in puncto Ausstattung und Infrastruktur ein hohes Maß an Komfort. Dazu zählen über 1000 direkt angrenzende Parkplätze, ein hochwertiger Glattbetonboden mit integrierter Fußbodenheizung sowie modernste Sanitär-, Licht- und Klimatechnik“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Die optimale Erreichbarkeit werde durch die Nähe zum Bahnhof Wüsting, der nur 100 Meter entfernt liegt, zusätzlich unterstrichen.

Die „Alpenbanditen“ sorgen am Festabend für bayrisch-urige Klänge, während die Moderatoren Seppl und Resi mit authentisch-bayerischem Akzent durch den Abend führen. Im Programm stehen traditionelle Wiesn-Hits, zeitgenössische und kultige Schlager sowie unverzichtbare Hüttenhits des Après-Ski. „Zudem werden Hits der Neuen Deutschen Welle, ausgewählte Rock‘n‘Roll-Klassiker sowie unvergessliche Partylieder aus der Ballermann-Szene ins Programm integriert“, heißt es weiter.

Publikum wird mit einbezogen

Ein besonderes Highlight sind laut Veranstalter die interaktiven Elemente: Das Publikum soll aktiv in die Show eingebunden werden - sei es durch mitreißende Trinksprüche oder das legendäre „Ein Prosit der Gemütlichkeit“, das regelmäßig zum gemeinsamen Anstoßen einlädt.

VIP-Tische buchbar

Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Tickets sind über www.nordwest-ticket.de erhältlich. Dort finden Interessierte auch eine Liste aller lokalen Vorverkaufsstellen in Oldenburg und der umliegenden Region.

Einzeltickets kosten 20 Euro zuzüglich Gebühren. Für Gäste, die das Fest in exklusiver Lage erleben möchten, stehen VIP-Tische in den ersten beiden Reihen direkt vor der Bühne für 250 Euro (pro Tisch für 8 Personen) zuzüglich Gebühren zur Verfügung.