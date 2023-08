Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der 53-Jährige gegen 17 Uhr mit einem Auto, einem grauen Ford Tourneo Connect, von seinem Wohnort in Ahlhorn. Die Überprüfung aller bekannten Kontaktadressen sei bislang ohne Erfolg verlaufen, so die Polizei.

Da aufgrund gesundheitlicher Probleme eine ernsthafte Gefahr für das Leben des Mannes bestehe, wendet sich die Polizei nun mit einem Foto an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem vermissten Bernd Küther. Foto: Polizei Delmenhorst Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der gesuchte Bernd Küther wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,77 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trägt eine Brille und ist bekleidet mit einem blauen Poloshirt mit dem Aufdruck „Salvana“, einer grauen Jogginghose und brauen Hausschuhen.

Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann oder wer ihn oder sein Auto gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 an die Polizei in Wildeshausen oder unter der 110 an den Notruf zu wenden.