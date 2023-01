50 Feuerwehrleute aus drei Feuerwehren sind Dienstagabend zu einem Brand in Sandkrug ausgerückt. Foto: Monika Skolimowska up-down up-down Mädchen kommt ins Krankenhaus Polizei ermittelt nach Feuer in leerstehender Wohnung in Sandkrug Von Bettina Dogs-Prößler | 25.01.2023, 11:23 Uhr

Ein Feuer ist am späten Dienstagabend in einer Wohnung in Sandkrug ausgebrochen. Ein Mädchen wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.