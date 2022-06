Eine Radfahrerin ist am Dienstagmorgen in Huntlosen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. FOTO: imago images / onw-images 50-Jährige von Auto überrollt Radfahrerin bei Unfall in Huntlosen lebensgefährlich verletzt Von Eyke Swarovsky | 14.06.2022, 11:28 Uhr

Bei einem Unfall an der Bahnhofstraße in Huntlosen ist eine 50 Jahre alte Radfahrerin am Dienstagmorgen lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde von einem Auto erfasst.