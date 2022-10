Am Riekersweg in Hude werden 25 Häuser gebaut. Foto: Ole Rosenbohm up-down up-down Am Riekersweg in Hude Nachbarn verhindern Bau von Sozialwohnungen Von Ole Rosenbohm | 04.10.2022, 08:50 Uhr

Am Riekersweg in der Gemeinde Hude werden ungefähr 25 Häuser mit Fotovoltaikanlagen und begrünten Dächern gebaut. In einem anderen wichtigen Punkt gab der Rat den Forderungen der Nachbarschaft nach.