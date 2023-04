Demnächst soll das Freibad in Ganderkesee wieder seine Pforten öffnen. Archivfoto: Sonia Voigt up-down up-down Schwimmen in Ganderkesee und Umgebung Saison steht bevor: Wann starten die Freibäder im Landkreis Oldenburg? Von Sebastian Hanke | 26.04.2023, 13:16 Uhr

Der Wonnemonat Mai steht vor der Tür. Und damit vielerorts auch der Start in die Freibadsaison. So planen die Bäder in Ganderkesee, Hude, Wildeshausen, Hatten und Harpstedt.